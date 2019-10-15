Фестиваль кельтской культуры «Самайн 2019» пройдет 26 октября в Ботаническом саду

26 октября в Минске на территории Ботанического сада состоится масштабный масштабный фестиваль кельтской культуры «Самайн» .

Самайн — один из важнейших кельтских праздников, день перехода природы от осени к зиме, когда животный и растительный мир засыпает на время холодов. Кельты верили, что в дни празднования Самайна сталкиваются внешний и потусторонний мир, реальное сплетается с магическим, живое с неживым.

Гостей фестиваля ждут концерт фолк-рок-групп, которые будут играть клеьтскую музыку, интерактивные площадки, фотозоны, конкурс огненных театров и ирландские танцы, силовые «Игры Горцев», друиды и шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фудкорт.

Начало фестиваля в 11:00. Стоимость входного билета — 10 рублей. Дети до 6 лет, многодетные семьи, военнослужащие срочной службы, инвалиды всех групп, сироты — бесплатно.