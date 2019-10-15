Видеофакт. В Уручье крохотный котенок едва не вызвал транспортный коллапс — спасали всем миром
Настоящая операция по спасению котенка, который запрыгнул на колесо притормозившей машины, развернулась 15 октября в минском микрорайоне Уручье, в районе пересечения проспекта Независимости с улицей Руссиянова.
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Наконец, Герману удалось ухватить пушистое создание и вытащить из-под машины — правда, ценой исцарапанных рук. Понадобилось некоторое время, чтобы успокоить напуганное животное. Сотрудники ГАИ купили ему корм и молоко. Андрей Герман решил забрать котенка домой, а имя двухмесячному полосатому выбрать вечером всей семьей.
Осенью, когда начинаются первые холода, кошки в поисках тепла часто забираются под капоты машин. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что перед тем, как завести автомобиль, стоит убедиться, что под капотом машины не находится животное.
«Не поленитесь, загляните под днище или хотя бы легонько стукните по капоту, — обращается сотрудник ДПС отдела ГАИ УВД Первомайского района к минчанам. — Это займет не более минуты, но, возможно, спасет чью-то жизнь!»