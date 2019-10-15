Видеофакт. В Уручье крохотный котенок едва не вызвал транспортный коллапс — спасали всем миром

Настоящая операция по спасению котенка, который запрыгнул на колесо притормозившей машины, развернулась 15 октября в минском микрорайоне Уручье, в районе пересечения проспекта Независимости с улицей Руссиянова.

Сотрудник ДПС Андрей Герман со спасенным котенком. Фото: скриншот видео с портала minsknews.by

Как сообщает «Минск-Новости» , водитель «Тойоты», двигавшейся по Руссиянова, вынужден был резко остановиться, заметив на проезжей части котенка. Тот шмыгнул под машину. Включив аварийную световую сигнализацию, водитель вышел из авто и начал искать пушистого нарушителя. Но тот словно сквозь землю провалился, напоминая о себе мяуканьем откуда-то из-под машины. На помощь водителю поспешил экипаж ГАИ, дежуривший недалеко от перекрестка. Сотрудник ДПС отдела ГАИ УВД Первомайского района Андрей Герман предположил, что кот залез под заднюю левую арку автомобиля. Так и оказалось — кота вытащили, но он вывернулся и запрыгнул уже на правое переднее колесо. Очевидцы трогательной картины подбадривали и водителя, и патрульных, предлагая свою помощь.

Наконец, Герману удалось ухватить пушистое создание и вытащить из-под машины — правда, ценой исцарапанных рук. Понадобилось некоторое время, чтобы успокоить напуганное животное. Сотрудники ГАИ купили ему корм и молоко. Андрей Герман решил забрать котенка домой, а имя двухмесячному полосатому выбрать вечером всей семьей.

Осенью, когда начинаются первые холода, кошки в поисках тепла часто забираются под капоты машин. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что перед тем, как завести автомобиль, стоит убедиться, что под капотом машины не находится животное.

«Не поленитесь, загляните под днище или хотя бы легонько стукните по капоту, — обращается сотрудник ДПС отдела ГАИ УВД Первомайского района к минчанам. — Это займет не более минуты, но, возможно, спасет чью-то жизнь!»