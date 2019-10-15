Мартин Сайдик: количество нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины резко возросло

Количество нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины резко возросло. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 15 октября в Минске на брифинге по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Мартин Сайдик. Фото: БелаПАН

«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло», — сказал Сайдик

Основной темой ТКГ и рабочей группы по безопасности была ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопрос разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Сторонам не удалось возобновить разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7 октября, согласно договоренности, достигнутой на прошлом заседании ТКГ. Вместе с тем, по словам Сайдика, стороны подтвердили приверженность выполнению данного решения.

«Надеюсь в ближайшее время увидим его воплощение в жизнь», — добавил он.

Политическая группа обсуждала правовую реализацию особого статуса ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) с учетом процесса децентрализации Украины. Обсуждались вопросы амнистии и местных выборов.

Сайдик сообщил, что посетил зону конфликта и отметил темпы восстановления разрушенного моста в станице Луганской. «Я видел большие достижения, которые облегчают пересечение линии соприкосновения для гражданского населения, — сказал дипломат. — Хочу дополнить, что началу работ предшествовали три года переговоров».

Экономическая подгруппа обсуждала вопросы обеспечения мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения, а также выплату пенсий. Группа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос обмена удерживаемыми и поиска пропавших без вести.

Следующее заседание ТКГ состоится 29 октября.

На прошлом заседании, состоявшемся в Минске 1 октября, была согласована «Формула Штайнмайера». Она подразумевает предоставление на временной основе особого статуса территориям, контролируемым самопровозглашенными ДНР и ЛНР, до проведения там выборов. На постоянной основе он начнет действовать после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего демократичность и легитимность результатов голосования.

Принятие формулы вызвало массовые протесты в Киеве.

Кроме того, на прошлом заседании ТКГ было согласовано разведение сил от линии боевого соприкосновения в населенных пунктах Петровское и Золотое, которое должно было начаться 7 октября. Как заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко, причиной срыва разведения стал тот факт, что Петровское и Золотое накануне были обстреляны боевиками. Процесс разведения сил может начаться только после семидневного отсутствия обстрелов на данном участке.

15 октября заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк подтвердил, что вопрос разведения сил отложен.