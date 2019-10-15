Видеофакт. На кладбище в Индии нашли закопанного в горшке живого младенца
В Индии супруги пришли на кладбище хоронить своего ребенка, но случайно откопали зарытого в землю чужого младенца, причем живого.
Как сообщает телеканал
Новорожденная девочка пролежала в нем трое суток. Выжить смогла благодаря тому, что похоронили ее неглубоко и маленьким легким хватало кислорода.
Младенца отвезли в больницу, медики заверили, что он будет жить. Пара, которая нашла ребенка, хочет удочерить девочку, но сделать это смогут лишь после того, как будут найдены настоящие родители.