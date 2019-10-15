Видеофакт. На кладбище в Индии нашли закопанного в горшке живого младенца

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В Индии супруги пришли на кладбище хоронить своего ребенка, но случайно откопали зарытого в землю чужого младенца, причем живого.

Фото: Caters News Agency

Как сообщает телеканал ТСН, плач ребенка услышали рабочие, которые копали могилу, и сразу же бросились искать его. Младенца нашли в глиняном горшке, зарытом в землю.

Новорожденная девочка пролежала в нем трое суток. Выжить смогла благодаря тому, что похоронили ее неглубоко и маленьким легким хватало кислорода.

 

 

Младенца отвезли в больницу, медики заверили, что он будет жить. Пара, которая нашла ребенка, хочет удочерить девочку, но сделать это смогут лишь после того, как будут найдены настоящие родители.
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Тэги: находка на кладбище младенец

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