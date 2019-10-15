Посольство Беларуси призывает сограждан воздержаться от посещения людных мест в связи с протестами в Барселоне

Посольство Беларуси в Испании предостерегает белорусов от посещения мест массового скопления людей в столице Каталонии Барселоне.

«В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать элементарные меры предосторожности в людных местах, внимательно следить за своими документами, а также ценными вещами», — говорится в распространенном БелаПАН сообщении на сайте посольства.

Принимая во внимание возможные перебои в работе общественного транспорта, в том числе в направлении аэропорта Барселоны, посольство рекомендует учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Агентством по туризму Барселоны открыт экстренный номер телефона для туристов, чей рейс был отменен, а также для тех, кто не смог добраться в ранее забронированный отель: +34932853834.

На случай возникновения экстренных ситуаций следует обращаться на дежурный номер посольства Беларуси в Испании +34645577379

Протесты в Барселоне проходят на фоне того, что Верховный суд Испании приговорил девятерых сторонников отделения Каталонии от Испании к длительным срокам лишения свободы (от 9 до 13 лет) и большим штрафам. Сторонники независимости заблокировали аэропорт и требуют освободить их лидеров. Как сообщает газета El Pais, число пострадавших в стычках с полицией превысило 130 человек и продолжает расти.