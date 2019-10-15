Румас: если нет производства, как может расти экспорт?

Ситуация с экспортом по итогам января—августа 2019 года непростая и не может устраивать, заявил премьер-министр Сергей Румас 15 октября на заседании президиума Совета министров, где рассматривались вопросы наращивания и диверсификации экспорта.

Сергей Румас. Фото: БелаПАН

«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров — 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением.

Как отметил Румас, получены предварительные итоги работы экономики за девять месяцев — рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января—сентября). «И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», — подчеркнул глава правительства.

Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил Румас.

Глава правительства обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако в 37 из 57 загранучреждениий не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 — второй год подряд. «По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа», — добавил Румас.

Стоит отметить, что официальный прогноз белорусских властей на 2019 год предусматривает рост ВВП на 4% и пока не пересматривался. На сентябрьском совещании Александр Лукашенко потребовал от правительства во что бы то ни стало выполнить официальный прогноз на этот год.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — сказал Лукашенко. Распоряжением президента от 20 мая персональная ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса» возложена на премьер-министра.

В январе—августе 2019 года Беларусь сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг до 54 млрд 124,2 млн долларов. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального банка.

Экспорт товаров и услуг снизился на 1,7% и составил 27 млрд 323 млн долларов США, импорт — на 0,9% до 26 млрд 801,2 млн долларов.