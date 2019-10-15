По скорости ходьбы в 45 лет можно судить о темпе старения человека

По максимальной скорости ходьбы людей в возрасте 45 лет можно судить о скорости старения их мозга и тела, указывает исследование ученых из американского Университета Дьюка. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open, сообщает medportal.ru .

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У тех, кто ходит медленно, по словам ученых, легкие, зубы и иммунная система, как правило, находятся в худшей форме, чем у тех, кто ходит быстро. Поразительно то, по словам авторов, что речь идет именно о 45-летних, а не о пожилых людях.

Не менее удивительные результаты дало нейрокогнитивное тестирование, которое эти люди проходили еще в детстве. По нему тоже можно было бы предсказать, кто будет ходить медленнее. Их оценки IQ в возрасте трех лет, а также тесты на понимание языка, переносимость фрустрации, моторные навыки и эмоциональную устойчивость предсказывали скорость ходьбы в 45 лет.

«Врачи знают, что те, кто ходит медленно в свои 70-80 лет, как правило, умирают раньше своих ровесников, которые ходят быстрее. Но это исследование охватывало период от дошкольного до среднего возраста и показало, что медленная ходьба является признаком проблемы, возникающей за десятилетия до старости», — говорит ведущий автор исследования Терри Э. Моффитт.

Ученые использовали данные почти 1000 человек, которые родились в течение одного года в городе Данидин в Новой Зеландии. МРТ-сканирование во время их последнего обследования показало, что у медленно ходящих людей, как правило, меньше общий объем головного мозга, в среднем тоньше кора головного мозга, меньше площадь поверхности мозга и более высокая частота гиперинтенсивности белого вещества (небольших поражений, связанных с заболеваниями мелких сосудов головного мозга). Их мозг выглядел несколько старше.

Кроме того, группа из восьми человек оценила возраст участников исследования по фотографиям, и результаты их оценки показали, что те, кто медленнее ходил, выглядел также старше.

Некоторые из различий степени здоровья и когнитивных способностей участников могут быть связаны с их образом жизни, однако авторы считают, что и в детстве можно определить, кто будет в зрелом возрасте ходить медленнее всех.