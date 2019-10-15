В Минске пройдет первый фестиваль электросамокатов и гироскутеров

Первый фестиваль экологического транспорта пройдет в столице на городской лыжероллерной трассе (пр. Победителей, 22) 26 октября.

Фото: pikabu.ru

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на организаторов, принять участие в соревнованиях приглашают всех любителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров, электровелосипедов. Регистрация участников начнется в 13:00, затем пройдут парад электротранспорта и массовый заезд всех участников. А после этого состоятся соревнования и показательные любительские заезды на инновационном транспорте.

Победителем будет считаться тот, кто в своей категории преодолеет дистанцию в 5 км за наименьшее время. Все финишеры будут награждены медалями, а победителей ждут ценные призы.

Для зрителей предусмотрены различные зоны активности. Также на фестивале можно будет увидеть новые модели электротранспорта, услышать мнение экспертов о них и опробовать понравившуюся модель.

К параду и основным соревнованиям допускаются только участники в возрасте от 18 лет, которые прошли регистрацию.