В Минске пройдет первый фестиваль электросамокатов и гироскутеров
Первый фестиваль экологического транспорта пройдет в столице на городской лыжероллерной трассе (пр. Победителей, 22) 26 октября.
Как сообщает агентство
Победителем будет считаться тот, кто в своей категории преодолеет дистанцию в 5 км за наименьшее время. Все финишеры будут награждены медалями, а победителей ждут ценные призы.
Для зрителей предусмотрены различные зоны активности. Также на фестивале можно будет увидеть новые модели электротранспорта, услышать мнение экспертов о них и опробовать понравившуюся модель.
К параду и основным соревнованиям допускаются только участники в возрасте от 18 лет, которые прошли регистрацию.