В Беларуси побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

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Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений обновлен в Беларуси 15 октября, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Бресте воздух прогрелся до +24,4 градуса, что на 1 градус выше максимума, зарегистрированного 40 лет назад в этом же городе.

Новые экстремумы дня зафиксированы еще в двух областных центрах: Гомеле — 21,1 (21 в 1993 году) и Гродно — 20 (19,8 в 1969-м). Переписаны рекорды на всех метеостанциях Брестской и Гомельской областей (за исключением Жлобина), а также на юго-западе Минской (Слуцк, Столбцы). При этом в Брестской области прежние максимумы дня были зафиксированы главным образом в 1979 году, в Гомельской — в 1993-м.

В Брагине было 23,6 градуса выше нуля (22 в 1993 году), в Житковичах — также 23,6 (21,7 в 1993-м), Пинске — 23,1 (21 в 1993-м), Высоком — 22,9 (22,4 в 1979-м), Ганцевичах — 22,7 (21,4 в 1979-м), Слуцке — 20,8 (19,9 в 1993-м), Столбцах — 19,6 (19,2 в 1979-м).

Температурные рекорды устанавливаются третий день подряд. 13 октября обновились максимумы на некоторых метеостанциях в Брестской области, 14-го — на станциях во всех областях, за исключением Брестской.

В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9-12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни очень теплая для этого времени года погода сохранится в южных районах.
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Тэги: погода температурный рекорд

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