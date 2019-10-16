Лига чемпионов. «Лозанна» вывела «Юность» в плей-офф
Минская «Юность», благодаря победе швейцарской «Лозанны» над чешским «Оцеларжи», вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
В первом матче игрового дня «Юность» в Минске уступили в серии буллитов финскому «Пеликансу» — 2:3. Дальнейшая судьба белорусской команды решалась в Швейцарии, где, к счастью, виктория была на стороне хозяев — 5:3.
Положение команд в квартете D после шести матчей:
- «Лозанна» — 12 очков;
- «Юность» — 9;
- «Оцеларжи» — 8;
- «Пеликанс» — 7.