Лига чемпионов. «Лозанна» вывела «Юность» в плей-офф

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Минская «Юность», благодаря победе швейцарской «Лозанны» над чешским «Оцеларжи», вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

В первом матче игрового дня «Юность» в Минске уступили в серии буллитов финскому «Пеликансу» — 2:3. Дальнейшая судьба белорусской команды решалась в Швейцарии, где, к счастью, виктория была на стороне хозяев — 5:3.

Положение команд в квартете D после шести матчей:

  1. «Лозанна» — 12 очков;
  2. «Юность» — 9;
  3. «Оцеларжи» — 8;
  4. «Пеликанс» — 7.
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Тэги: ХК Юность хоккей-Лига чемпионов

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