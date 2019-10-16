Лига чемпионов. «Лозанна» вывела «Юность» в плей-офф

Минская «Юность», благодаря победе швейцарской «Лозанны» над чешским «Оцеларжи», вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

В первом матче игрового дня «Юность» в Минске уступили в серии буллитов финскому «Пеликансу» — 2:3. Дальнейшая судьба белорусской команды решалась в Швейцарии, где, к счастью, виктория была на стороне хозяев — 5:3.

Положение команд в квартете D после шести матчей: