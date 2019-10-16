В Барселону и обратно за 91 евро? Легко — «Белавиа» устроила распродажу

Национальная компания «Белавиа» проведет сегодня марафон распродажи дешевых билетов на самые разные европейские направления.

Старт будет дан на сайте авиакомпании сегодня с в 09:30, финиш назначен на 23:59.

Необходимо иметь в виду даты полетов: с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля.

Вот сколько придется заплатить в евро за одного человека (туда/обратно) на такие популярные направления:

Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург — 55;

Рига — 65;

Брюссель и Варшава — 69;

Батуми — 72;

Киев — 73;

Прага и Будапешт — 87;

Барселона — 91;

Милан — 97;

Лондон — 100;

Мюнхен — 107;

Рим — 110;

Париж — 122.

Также дешево можно купить билеты в столицы Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Латвии, Литвы и другие города,