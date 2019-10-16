В Барселону и обратно за 91 евро? Легко — «Белавиа» устроила распродажу

/ Общество
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Национальная компания «Белавиа» проведет сегодня марафон распродажи дешевых билетов на самые разные европейские направления.

Старт будет дан на сайте авиакомпании сегодня с в 09:30, финиш назначен на 23:59.

Необходимо иметь в виду даты полетов: с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля.

Вот сколько придется заплатить в евро за одного человека (туда/обратно) на такие популярные направления:

  • Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург — 55;
  • Рига — 65;
  • Брюссель и Варшава — 69;
  • Батуми — 72;
  • Киев — 73;
  • Прага и Будапешт — 87;
  • Барселона — 91;
  • Милан — 97;
  • Лондон — 100;
  • Мюнхен — 107;
  • Рим — 110;
  • Париж — 122.

Также дешево можно купить билеты в столицы Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Латвии, Литвы и другие города, 
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Тэги: Белавиа авиаперевозки

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