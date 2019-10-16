В Барселону и обратно за 91 евро? Легко — «Белавиа» устроила распродажу
Национальная компания «Белавиа» проведет сегодня марафон распродажи дешевых билетов на самые разные европейские направления.
Старт будет дан на сайте авиакомпании сегодня с в 09:30, финиш назначен на 23:59.
Необходимо иметь в виду даты полетов: с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля.
Вот сколько придется заплатить в евро за одного человека (туда/обратно) на такие популярные направления:
- Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург — 55;
- Рига — 65;
- Брюссель и Варшава — 69;
- Батуми — 72;
- Киев — 73;
- Прага и Будапешт — 87;
- Барселона — 91;
- Милан — 97;
- Лондон — 100;
- Мюнхен — 107;
- Рим — 110;
- Париж — 122.
Также дешево можно купить билеты в столицы Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Латвии, Литвы и другие города,