Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

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В среду, 16 октября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +16..+22°С.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

  • утром +13..+15°С;
  • днем +18..+20°С;
  • вечером +14..+16°С.

Ранее сообщалось, что Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений обновлен в Беларуси 15 октября. В Бресте, к примеру, воздух прогрелся до +24,4°С, что на 1 градус выше максимума, зарегистрированного сорок лет назад в городе на Буге.
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Тэги: погода

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