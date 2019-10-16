ГАИ начинает проводить спецмероприятие

Очередное специальное мероприятие проведут сотрудники Госавтоинспекции.

Фото из архива ГАИ

Операция «Автобус» будет проходить с 16 по 25 октября в белорусской столице и будет направлена на профилактику аварийности на пассажирском транспорте.

Как сообщается, за январь-сентябрь в Минске было зарегистрировано 23 дорожно-транспортного происшествия, совершенных по вине водителей общественного транспорта, в которых 27 человек получили ранения.

В ГАИ отметили, что основными среди допускаемых нарушений являются:

лихачество;

проезд на красный свет;

нарушение правил маневрирования;

расположение транспортных средств на проезжей части;

разговоры по телефону во время движения.

Госавтоинспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Кроме этого, на контроле будет находиться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров

Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!».