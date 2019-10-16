ГАИ начинает проводить спецмероприятие
Очередное специальное мероприятие проведут сотрудники Госавтоинспекции.
Операция «Автобус» будет проходить с 16 по 25 октября в белорусской столице и будет направлена на профилактику аварийности на пассажирском транспорте.
Как сообщается, за январь-сентябрь в Минске было зарегистрировано 23 дорожно-транспортного происшествия, совершенных по вине водителей общественного транспорта, в которых 27 человек получили ранения.
В ГАИ отметили, что основными среди допускаемых нарушений являются:
- лихачество;
- проезд на красный свет;
- нарушение правил маневрирования;
- расположение транспортных средств на проезжей части;
- разговоры по телефону во время движения.
Госавтоинспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.
Кроме этого, на контроле будет находиться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров
Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!».