ГАИ начинает проводить спецмероприятие

/ Общество
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Очередное специальное мероприятие проведут сотрудники Госавтоинспекции.

Фото из архива ГАИ

Операция «Автобус» будет проходить с 16 по 25 октября в белорусской столице и будет направлена на профилактику аварийности на пассажирском транспорте.

Как сообщается, за январь-сентябрь в Минске было зарегистрировано 23 дорожно-транспортного происшествия, совершенных по вине водителей общественного транспорта, в которых 27 человек получили ранения.

В ГАИ отметили, что основными среди допускаемых нарушений являются:

  • лихачество;
  • проезд на красный свет;
  • нарушение правил маневрирования;
  • расположение транспортных средств на проезжей части;
  • разговоры по телефону во время движения.

Госавтоинспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Кроме этого, на контроле будет находиться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров

Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!».
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Тэги: ГАИ операция автобус общественный автобус Город: Минск

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