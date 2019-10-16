За кражу двух плюшевых медведей парню грозит четере года колонии

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Четыре года колонии грозит 23-летнему жителю Жлобина, которого обвиняют в краже двух плюшевых медведей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По данным милиции, в ночь на 13 октября парень сорвал навесной замок, проник в частный дом и похитил двух плюшевых медведей.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители вышли на подозреваемого.

Похищенное возвращено владельцу (одну игрушку «джентльмен удачи» хотел подарить, а вторую — продать).

В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 УК (Кража).
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Тэги: кража игрушки Город: Жлобин

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