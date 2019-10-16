Миссия БДИПЧ ОБСЕ начала наблюдение за выборами-2019

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Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 15 октября приступила к наблюдению за избирательной кампанией в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщается на сайте ОБСЕ.

Миссию возглавляет Корнелия Вилльемин Анке Йонкер (Кориен Йонкер). В состав миссии входит основная группа из 11 экспертов для работы в Минске, а также 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 23 октября будут следить за избирательной кампанией по всей стране. Кроме того, БДИПЧ «попросит государства ОБСЕ предоставить 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов».


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«Миссия оценит, проводятся ли выборы в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов, а также с национальным законодательством, — говорится в сообщении организации. — Наблюдатели будут внимательно следить за основополагающими аспектами выборов, в частности за регистрацией избирателей, кандидатов, агитационной деятельностью, работой ответственных за выборы и соответствующих государственных органов, реализацией избирательного законодательства, а также за разрешением споров, связанных с выборами. В рамках наблюдения миссия также будет следить за освещением кампании в СМИ».

Неотъемлемой частью наблюдения являются встречи членов миссии с представителями органов государственной власти, политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.


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В день выборов, 17 ноября, миссия БДИПЧ «объединит усилия с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов».

Предварительные выводы по итогам работы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ будут представлены на пресс-конференции 18 ноября. Окончательный отчет о наблюдении будет опубликован «примерно через два месяца после окончания избирательного процесса».

На сайте Центральной избирательной комиссии сообщается, что председатель ЦИК Лидия Ермошина 15 октября провела встречу с Кориен Йонкер. Она вручила представителям миссии БДИПЧ аккредитационные удостоверения, сообщила им о проходящих сейчас мероприятиях избирательной кампании, о поступающих в Центральную комиссию обращениях, а также о предстоящих событиях в ходе подготовки выборов.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 БДИПЧ ОБСЕ Персона: Кориен Йонкер Лидия Ермошина

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