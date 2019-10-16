Миссия БДИПЧ ОБСЕ начала наблюдение за выборами-2019

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 15 октября приступила к наблюдению за избирательной кампанией в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщается на сайте ОБСЕ.

Миссию возглавляет Корнелия Вилльемин Анке Йонкер (Кориен Йонкер). В состав миссии входит основная группа из 11 экспертов для работы в Минске, а также 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 23 октября будут следить за избирательной кампанией по всей стране. Кроме того, БДИПЧ «попросит государства ОБСЕ предоставить 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов».

«Миссия оценит, проводятся ли выборы в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов, а также с национальным законодательством, — говорится в сообщении организации. — Наблюдатели будут внимательно следить за основополагающими аспектами выборов, в частности за регистрацией избирателей, кандидатов, агитационной деятельностью, работой ответственных за выборы и соответствующих государственных органов, реализацией избирательного законодательства, а также за разрешением споров, связанных с выборами. В рамках наблюдения миссия также будет следить за освещением кампании в СМИ».

Неотъемлемой частью наблюдения являются встречи членов миссии с представителями органов государственной власти, политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.

В день выборов, 17 ноября, миссия БДИПЧ «объединит усилия с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов».

Предварительные выводы по итогам работы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ будут представлены на пресс-конференции 18 ноября. Окончательный отчет о наблюдении будет опубликован «примерно через два месяца после окончания избирательного процесса».

На сайте Центральной избирательной комиссии сообщается, что председатель ЦИК Лидия Ермошина 15 октября провела встречу с Кориен Йонкер. Она вручила представителям миссии БДИПЧ аккредитационные удостоверения, сообщила им о проходящих сейчас мероприятиях избирательной кампании, о поступающих в Центральную комиссию обращениях, а также о предстоящих событиях в ходе подготовки выборов.