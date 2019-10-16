Россельхознадзор ввел санкции в отношении четырех белорусских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел санкции в отношении четырех белорусских предприятий.
Как сообщается, «в связи с повторными нарушениями» временный запрет на поставку продукции на территорию России введен в отношении:
- ООО «Мергард» (Могилев) — в говядине выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes;
- ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (Быховский район) — в форели выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes.
Кроме этого, введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении:
- ОАО «Птицефабрика «Дружба» — в мясе птицы выявлены кокцидиостатики;
- СП «Санта Бремор» — в форели выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes.