Россельхознадзор ввел санкции в отношении четырех белорусских предприятий

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел санкции в отношении четырех белорусских предприятий.

Как сообщается, «в связи с повторными нарушениями» временный запрет на поставку продукции на территорию России введен в отношении:

  • ООО «Мергард» (Могилев) — в говядине выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes;
  • ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (Быховский район) — в форели выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes.

Кроме этого, введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении:

  • ОАО «Птицефабрика «Дружба» — в мясе птицы выявлены кокцидиостатики;
  • СП «Санта Бремор» — в форели выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes.
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