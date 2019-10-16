Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел санкции в отношении четырех белорусских предприятий.

Как сообщается, «в связи с повторными нарушениями» временный запрет на поставку продукции на территорию России введен в отношении:

ООО «Мергард» (Могилев) — в говядине выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes;

ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (Быховский район) — в форели выявлены бактерий рода Listeria monocytogenes.

Кроме этого, введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении: