В Россию не пустили крупную партию яблок из Беларуси

/ Экономика
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Специалисты Россельхознадзора не разрешили ввоз на территорию РФ крупной партии яблок из Беларуси.

Фото pixabay.com

Как сообщается, фура с более 20 тоннами фруктов была остановлена на Псковщине в пункте «Лобок». Согласно указанию Россельхознадзора, с 1 октября 2018-го через него разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, страной происхождения которой является Беларусь.

Принято решение вернуть груз поставщику.

В Россельхознадзоре заметили, что это уже десятый случай, когда через границу пытаются провезти подкарантинную продукцию.
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Тэги: яблоки Россельхознадзор Беларусь-Россия Город: Псков

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