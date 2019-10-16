С 1 января в Беларуси вводится новая система финансирования детских садов

В 2020 году в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Солигорском районе, Гродненской области и в Первомайском районе Минска будет реализован пилотный проект по апробации нормативного финансирования в детских садах. Нововведения закреплены в постановлении Совмина от 14 октября 2019 г. № 698 «Об апробации нормативного финансирования в учреждениях дошкольного образования» и вступают в силу с 1 января, сообщает pravo.by .

Согласно постановлению, базовый норматив для воспитанников дошкольных учреждений, расположенных в городах, поселках городского типа, составит 2277,97 рубля в год, в сельских населенных пунктах, — 2839,87 рубля в год.

Нормативное финансирование предполагает выделение бюджетных средств в зависимости от численности детей в детском саду.

Также определены корректирующие коэффициенты, которые будут применяться к базовой норме бюджетных расходов на обучение и воспитание одного ребенка.

Ранее, в ходе доклада министра образования Игоря Карпенко, Александр Лукашенко поднимал тему повышения уровня доходов низкооплачиваемым категориям работников, в том числе и воспитателям дошкольных учреждений.

«Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой — тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать», — отмечал глава государства.