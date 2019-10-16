Назван лауреат Премии немецкой книготорговли

Германо-боснийский писатель Саша Станишич стал лауреатом Премии немецкой книготорговли (Deutscher Buchpreis) за 2019 год.

Как сказано в решении жюри, 41-летний писатель удостоен награды за роман «Происхождение».

В нем, как отмечается, литератор «с большим юмором противопоставляет россказням фальсификаторов свои собственные истории», в результате чего «автопортрет с предками» превращается в роман о «Европе различных жизненных путей», пишет DW .

Сумма премии составляет 25 тысяч евро.