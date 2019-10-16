«Никакого секса». Монах рассказал, как дожил до 124 лет
Индийский монах, в документах которого значится, что ему 124 года, рассказал о секрете своего долголетия.
О Свами Шивананде широко стало известно после его полета из Калькутты в Лондон. Служба безопасности аэропорта в Абу-Даби, где он совершал пересадку, была поражена данными его паспорта. Позже историю о монахе раскрутила пресса.
Как отмечается, Шивананда связывает свое долгожительство с соблюдением режима на протяжении всей жизни: много йоги, никакого секса или «вкусняшек», сон на коврике с деревянным бруском вместо подушки.
Долгожитель лишился обоих родителей, когда ему было всего шесть лет — его отправили жить к гуру. Он вырос в бедности и привык жить без изысков. «Ем очень просто — только вареную пищу без масла или специй, рис и даал (индийский суп-пюре из бобовых). Я избегаю употребления молока или фруктов, потому что считаю, что это изыски. В детстве я часто ложился спать с пустым животом», — приводит