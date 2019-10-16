«Никакого секса». Монах рассказал, как дожил до 124 лет

Индийский монах, в документах которого значится, что ему 124 года, рассказал о секрете своего долголетия.

О Свами Шивананде широко стало известно после его полета из Калькутты в Лондон. Служба безопасности аэропорта в Абу-Даби, где он совершал пересадку, была поражена данными его паспорта. Позже историю о монахе раскрутила пресса.

Как отмечается, Шивананда связывает свое долгожительство с соблюдением режима на протяжении всей жизни: много йоги, никакого секса или «вкусняшек», сон на коврике с деревянным бруском вместо подушки.