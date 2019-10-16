В Беларуси на 1,2% увеличился объем производства сельхозпродукции

С января по сентябрь хозяйства всех категорий Беларуси произвели сельхозпродукцию на сумму 15,2 млрд рублей в текущих ценах. Сюда входят сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. Показатель увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает БелаПАН .

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По данным Белстата, сельскохозяйственные организации произвели продукции на 12,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в соответствующий период прошлого года. На их долю приходится 95,9% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,7% производства яиц.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1 млн 338,6 тыс. тонн, молока — 5 млн 613,2 тыс. тонн, яиц — 2 млрд 684,2 млн штук.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2019 года составила 4,2 млн голов, в том числе коров — 1,4 млн. Численность свиней составила 2,6 млн голов.