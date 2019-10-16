Кубок Кремля. Егор Герасимов вышел во второй круг

Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно прошел первый круг Кубка Кремля, который проходит в Москве.

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На старте основной сетки наш земляк выбил из розыгрыша Томаса Фаббиано из Италии — 6:3, 6:4.

Следующим соперником 92-й ракетки мира будет россиянин Андрей Рублев (43-й).

Напомним, на турнире в российской столице выступает белоруска Александра Саснович, которая накануне уступила в одиночном разряде представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 6:1, 7:5.

Однако ей предстоит еще сыграть в женском парном разряде: в дуэте с россиянкой Екатериной Александровой она сразится с сербско-российским тандемом Вероника Кудерметова/Катарина Среботник.