Девушка украла у мужчины 1100 долларов, чтобы уехать на ПМЖ в другую страну

Сотрудники милиции Советского РУВД Минска задержали 20-летнюю жительницу Кобрина, похитившую деньги у случайного знакомого.

32-летний мужчина в одном из минских баров познакомился с двумя девушками. Немного пообщавшись, он пригласил их к себе домой. Одна из девушек через некоторое время уехала. Другая же, в то время как новый знакомый вышел проводить подругу, украла у него из кошелька порядка 1100 долларов, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленница пояснила милиционерам, что деньги нужны были ей для переезда в другую страну на ПМЖ вместе со своим парнем.

Согласно ч. 1 ст. 205 УК РБ наказание за тайное похищение имущества предполагает: общественные работы; штраф; исправительные работы на срок до двух лет; арест; ограничение свободы на срок до трех лет; лишением свободы на срок до трех лет.