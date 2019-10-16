Известную актрису арестовали за кражу

Российская актриса Ольга Юрасова попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы. Такая информация появилась в ряде СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ , еще летом клиенты начали жаловаться на пропажу наличности из шкафчиков.

Чтобы выяснить, кто позарился на чужое, в центре установили камеры наблюдения.

Актрису, которая получила широкую известность после съемок в сериале «Солдаты» (она сыграла жену прапорщика Шматко), «взяли на горячем» при попытке украсть около 50 тыс. российских рублей.

Прижатая грузом доказательств, Юрасова во всем призналась. Теперь ее могут отправить на скамью подсудимых.

В фильмографии актрисы также значатся работы в таких фильмах и сериалах, как «Леди бомж», «Афромосквич», «Кулагин и партнеры», «Громовы», «Паутина», «Глухарь», «Кремлевские курсанты», «Воронины», «Земский доктор. Продолжение», «Отдел» и другие.