Известную актрису арестовали за кражу

/ Культура
Просмотров: 817

Российская актриса Ольга Юрасова попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы. Такая информация появилась в ряде СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, еще летом клиенты начали жаловаться на пропажу наличности из шкафчиков.

Чтобы выяснить, кто позарился на чужое, в центре установили камеры наблюдения.

Актрису, которая получила широкую известность после съемок в сериале «Солдаты» (она сыграла жену прапорщика Шматко), «взяли на горячем» при попытке украсть около 50 тыс. российских рублей.

Прижатая грузом доказательств, Юрасова во всем призналась. Теперь ее могут отправить на скамью подсудимых.

В фильмографии актрисы также значатся работы в таких фильмах и сериалах, как «Леди бомж», «Афромосквич», «Кулагин и партнеры», «Громовы», «Паутина», «Глухарь», «Кремлевские курсанты», «Воронины», «Земский доктор. Продолжение», «Отдел» и другие.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража актриса Персона: Ольга Юрасова

Другие материалы на эту тему:

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей