В законодательстве Беларуси, регулирующем тарифные соглашения, пока не ожидается серьезных изменений

Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на семинаре «Тарифные (отраслевые) соглашения: реалии и перспективы для Беларуси и Германии» сообщил о том, что кардинальных изменений в законодательстве, регулирующем тарифные (отраслевые) соглашения, в ближайшее время не ожидается, сообщает БелаПАН .

Фото пресс-службы Министерства труда и социальной защиты

Игорь Старовойтов отметил, что Министерство труда отказалось отстаивать свою позицию из-за расхождений с позицией нанимателей, профсоюзов.

«Наша задача — если мы и будем что-то совершенствовать, то только в консенсусе с другими сторонами. Если мы договоримся по подходам, то те, кто заключил генеральное соглашение между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, могут вносить дополнения или изменения в Трудовой кодекс», — подчеркнул замминистра.

Игорь Старовойтов напомнил, что в Беларуси еще с 1990-х годов действует закон о коллективных договорах, но частично вопросы регулируются и Трудовым кодексом. 28 января 2020 года вступит в силу новый Трудовой кодекс, в котором, по словам чиновника, внесены поправки в некоторые моменты.

В частности, в ст. 365 регулируется вопрос выполнения коллективного договора для работников, не являющихся членами профсоюза. «Статья не будет требовать никаких действий со стороны работника, кроме написания заявления о распространении на него положений коллективного договора», — пояснил Игорь Старовойтов.

Он добавил, что Министерство труда в сентябре зарегистрировало 39 тарифных (отраслевых) соглашений на республиканском уровне, 544 — на уровне регионов. «Статистика по коллективным договорам ведется ежегодная, и, по данным за 2018 год, их в стране действует 19 102», — сообщил представитель ведомства.