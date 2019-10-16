«Газпрому» через спутник отключили австрийские компрессоры

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Российский газовый монополист «Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF.

По информации пресс-службы компании, их отключили дистанционно через спутник. Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции производства ЗАО «Компрессор» (Татарстан).

Отключенные компрессоры использовались на мобильных передвижных установках при ремонте газопроводов. Они нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта.
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Тэги: Газпром компрессоры

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