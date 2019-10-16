Школьники убили бездомного ради развлечения в Одесской области

/ Мир
Просмотров: 95

Двое 12-летних подростков забросали мужчину камнями и палками, оставив умирать.

Инцидент произошел в Беляевке на текущей неделе, сообщили в областном управлении Национальной полиции. Тело неизвестного мужчины с признаками насилия обнаружили в сквере. Врачи установили, что тот умер из-за перелома черепа. Погибшим оказался местный 56-летний бездомный.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения и опроса возможных свидетелей, полицейские установили подозреваемых. Гуляя вечером на улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке. Некоторое время они преследовали того, забрасывая камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли.

Установлено, что эти подростки воспитываются в неблагополучных семьях. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: насилие убийство бездомного Нацполиция Город: Одесса

Другие материалы на эту тему:

Зеленский собирает силовиков и журналистов по делу Шеремета

Зеленский собирает силовиков и журналистов по делу Шеремета

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Потери в мирное время

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Потери в мирное время

Врачей бьют и грабят

Врачей бьют и грабят

Украинки из FEMEN избили болгарских мужчин

Украинки из FEMEN избили болгарских мужчин