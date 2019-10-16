Лукашенко увеличил площадь Минска на 321 гектар

Соответствующий указ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в черту Минска с 1 января 2020 года включат земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе.

Границы Минска и Смолевичского района изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту. Земельные участки юридических лиц общей площадью 321,56 га, которые расположены в Смолевичском районе, включат в черту Октябрьского района Минска с 1 января 2020 года.

Перечень юрлиц, земельные участки которых включат в Октябрьский район Минска:

1. ИП «Штотц Агро-Сервис» — 6,52 га

2. ЧП «Бацькоўская Ніва» — 3,55 га

3. РУП «МО БЖД» — 7,18 га

4. КУП «Минскоблдорстрой» — 2,66 га

5. РУП «Минскавтодор-Центр» — 10,86 га

6. ЗАО «Инвестиционное финансирование» — 1,74 га

7. ИООО «АОИ Логистик Парк» — 77,51 га

8. ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» — 0,59 га

9. ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ» — 0,71 га

10. РУП «Белтелеком» — 0,34 га

11. РУП «Минскэнерго» — 0,07 га

12. РУП «Национальный аэропорт Минск» — 2,74 га

13. ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» — 202,63 га

14. ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» — 4,46 га.