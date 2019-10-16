Еще два чиновника лишились должностей после инцидента в гомельской школе

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На другие должности перевели начальницу управления образования горисполкома Людмилу Крилистенко и зампредседателя Новобелицкого райисполкома Елену Копу.

Должность в горисполкоме заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее место. Елена Копа теперь возглавляет районный отдел образования, сообщает TUT.by.


Лукашенко строго наказал чиновников из-за инцидента в гомельской школе

В связи со скандалом в школе № 15, где учительница младших классов выругалась матом на ученика, а его одноклассники сняли происходящее на видео, в отношении некоторых должностных лиц , включая директора школы, было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу. Об этом распорядился Алексанндр Лукашенко. Уволенного педагога он восстановил на работе.

Прежний директор 15-й школы Марина Черненко заняла место замдиректора СШ № 65. Начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин работает замдиректора гомельского филиала МИТСО.
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Тэги: кадровые перестановки инцидент в гомельской школе Персона: Людмила Крилистенко Елена Копа Город: Гомель

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