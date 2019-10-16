Гомельские таможенники задержали украинца с марихуаной

При проведении контроля пассажирского поезда Киев – Санкт-Петербург гомельские таможенники задержали 29-летнего мужчину, который планировал ввезти на территорию ЕАЭС марихуану.

Служебная собака указала на наличие наркотических веществ в одном из вагонов поезда. В нерабочем тамбуре обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, сообщает пресс-служба Гомельской таможни.

Позже в личных вещах пассажира поезда - гражданина Украины, обнаружили вещество, схожее с наркотическим веществом. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установили, что это марихуана.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 УК РБ.

С начала 2019 года белорусские таможенники возбудили 141 уголовное дело по фактам перемещения через границу наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 000 таблеток психотропного действия.