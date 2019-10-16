Гомельские таможенники задержали украинца с марихуаной

/ Происшествия
Просмотров: 109

При проведении контроля пассажирского поезда Киев – Санкт-Петербург гомельские таможенники задержали 29-летнего мужчину, который планировал ввезти на территорию ЕАЭС марихуану.

Служебная собака указала на наличие наркотических веществ в одном из вагонов поезда. В нерабочем тамбуре обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, сообщает пресс-служба Гомельской таможни.

 

Позже в личных вещах пассажира поезда - гражданина Украины, обнаружили вещество, схожее с наркотическим веществом. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установили, что это марихуана.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 УК РБ.

С начала 2019 года белорусские таможенники возбудили 141 уголовное дело по фактам перемещения через границу наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 000 таблеток психотропного действия.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: марихуана борьба с наркотиками

Другие материалы на эту тему:

«Матчын рух 328»: милиция провоцирует наркоманов идти на преступление

«Матчын рух 328»: милиция провоцирует наркоманов идти на преступление

В Грузии курение травки больше не криминал

В Грузии курение травки больше не криминал

В поисках легалайза. Белорусы едут на парад марихуаны

В поисках легалайза. Белорусы едут на парад марихуаны

«В месяц выдают по семь копеек». Как отбывают наказание осужденные за наркотики

«В месяц выдают по семь копеек». Как отбывают наказание осужденные за наркотики