Ермошина заявила о необходимости узаконить предвыборную агитацию на этапе сбора подписей

Об этом председатель Центризбиркома сказала на республиканском семинаре БРСМ «Открытый диалог «Беларусь и Я», отвечая на предложение претендента в кандидаты в депутаты Марии Василевич о внесении соответствующих изменений в избирательное законодательство.

По словам Ермошиной, уже есть проект документа Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, предусматривающий не только возможность публикации предвыборной программы до регистрации кандидатом, но и изготовление агитационных материалов.

«Предвыборную агитацию нужно узаконить с изготовлением плакатов и листовок на этапе сбора подписей, чтобы избиратель уже знакомился с будущим кандидатом в депутаты», — сказала она.

Также Ермошина сообщила, что у нее есть предложения изменений в Конституцию, которые она готова предоставить, если к ней обратятся судьи Конституционного суда. Один из аспектов, на который она обратила внимание, это необходимость исключить из закона институт отзыва депутата.

«Он не работает и не может работать, это мертвая норма. Но пока она будет существовать, мы не можем перейти к изменению закона о создании пропорциональной избирательной системы, голосования по партийным спискам», — напомнила Ермошина.

Председатель Центризбиркома считает необходимым изменить статью об избирательном праве, чтобы предоставить право голосовать гражданам, которые находятся под стражей до приговора суда. Кроме того, Ермошина упомянула о необходимости изменить административно-территориальное устройство.

«На сельском уровне нам нужно уходить от сельских советов и переходить к избираемой местной администрации. То есть избирать главу сельской администрации и отказаться от сельских поселковых советов. Без изменения Конституции это невозможно», — сказала она.