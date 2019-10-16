Мужчина в состоянии наркотического опьянения похищал деньги в минской больнице

Сотрудники милиции задержали 28-летнего парня, который украл деньги медперсонала одной из столичных больниц. Мужчина находился под воздействием наркотиков.

В больнице парень представился родственником одного из пациентов и назвал вымышленную фамилию и отделение. Затем он заходил в помещения для медперсонала, начиная со второго этажа больницы и заканчивая двенадцатым, и похищал из сумок деньги, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома .

Всего злоумышленник похитил около 490 рублей. Оперативники, приехавшие после звонка медработников, успели задержать его. Мужчина был госпитализирован в токсикологическое отделение этой же больницы в состоянии наркотического опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.