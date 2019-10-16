Полсотни жильцов дома в Гомеле эвакуировали из-за шалости школьницы

Днем 16 октября в милицию поступило сообщение от жительницы дома № 6 по улице Ефремова в Гомеле. Гражданка сообщила, что ей позвонила неизвестная девушка и сказала, что в доме заложено взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба гомельской милиции, на место происшествия выбыли экстренные службы. Было эвакуировано 50 жильцов. Сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 провели осмотр 4-подъездного 9-этажного дома. Взрывное устройство не обнаружено.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что звонила 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Она взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.