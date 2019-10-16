КГК: на рассмотрение президента внесен проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сообщил о том, что на рассмотрении Александра Лукашенко находится проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Документ предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, осуществляемых за счет государственных средств, сообщает tvr.by .

Председатель КГК отметил: «Если вы хотите купить какой-то товар у посредника, то должны согласовать эту закупку. Если это колхоз, и он находится в коммунальной собственности, то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия».

Дело касается закупок не каждой ценовой категории. В частности, будет определена предельная цена закупки, которую можно будет делать без согласования с вышестоящей организацией.