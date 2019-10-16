Казакевич: МВД не замалчивает преступления, совершаемые силовиками

Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что ведомство не замалчивает преступления, совершаемые сотрудниками силовых ведомств, сообщает БелаПАН .

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН

Он прокомментировал недавно завершившееся уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, по которому на длительные сроки были осуждены 37 человек, в том числе и старшина милиции.

«МВД не делает тайны из того, что сотрудники, в том числе бывшие, силовых ведомств совершают преступления, в данном случае участвуют в незаконном наркообороте, — отметил он. — Мы не должны быть закрытыми от гражданского общества. Мы выявляем и пресекаем деятельность таких негодяев в своих рядах. Мы констатируем: да, к сожалению, в том числе и сотрудники наркоконтроля совершают преступления».

Геннадий Казакевич заметил, что в 2019 году возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников органов внутренних дел. «Я не говорю, дошли ли они до суда, но были поводы и основание. Мы такое выявляем и передаем материалы в подразделения Следственного комитета», — подчеркнул он.

Представитель МВД также отметил, что все участники дела из 37 фигурантов — это уже состоявшиеся преступники и некоторые из них имели по несколько судимостей.