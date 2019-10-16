К 20 годам приговорили знавших о насилии над их детьми матерей

Суд Ушачского района огласил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка — фигурантам уголовного дела о педофилии.

По сообщению пресс-службы МВД, суд признал мужчину и двух женщин виновными и назначил максимально возможное наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы. Фигурантов обвиняли в изнасиловании, порнографии, торговле людьми и др.

Студент-программист сначала коллекционировал детское порно 20 лет назад, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате.

В 2015 году он познакомился с женщиной из Новополоцка, был ее сожителем. И вскоре начал насиловать ее 2-летнюю дочь и 4-летнюю племянницу. В июне 2016 года обвиняемый предоставил одному из иностранцев маленьких девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей. Матери девочек, по данным следствия, не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги. Они также стали обвиняемыми по громкому уголовному делу.

Фигурант также был причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них — жительница Украины.