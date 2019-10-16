Генпрокуратура: законодательство в сфере закупок фактически не работает

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Андрей Мальцев в своем докладе , размещенном на сайте ведомства, отмечает, что при наличии коррупционной заинтересованности действующее законодательство в сфере закупок не является надежным заслоном и фактически не работает.

В документе говорится о том, что сегодня правовое регулирование в сфере закупок настолько забюрократизировано и сложно для практического применения, что его негативное влияние на белорусскую экономику очевидно для всех.

Андрей Мальцев отмечает, что необоснованное посредничество за счет многократного завышения цены создает финансовую подушку, которая служит источником финансирования коррупции. Он подчеркивает, что в условиях либерализации экономики и стимулирования деловой активности, помимо нормативных мер, следует обеспечить свободу выбора предмета закупки и распоряжения средствами субъектов хозяйствования.

По мнению Мальцева, необходимо увеличивать дисциплинарную ответственность руководства за принимаемые решения, а не уголовную — и усиливать персональную ответственность руководителей организаций за выбор предмета закупки, поставщика и условий сделки.

Представитель ведомства считает, что для минимизации коррупционных рисков в сфере закупок, исключения излишних посредников и оптимизации цепочки поставок необходимо формировать систему корпоративного контроля эффективности снабжения и отраслевого регулирования.

Для достижения этой цели нужно выработать внутренние (отраслевые) процедуры принятия решений и контроля за рациональным расходованием средств, а также максимально информировать заказчиков об имеющихся производителях и недобросовестных участниках рынка.

Также важно повышать квалификацию и заинтересованность персонала маркетинговых служб организаций, отмечается в докладе.

В противном случае, подчеркивает Андрей Мальцев, меры противодействия необоснованному посредничеству будут сводиться к выявлению правонарушений соответствующими органами и созданию напряженности среди добросовестных участников рынка.

В документе сообщается, что в 2018 году в сфере госзакупок органы прокуратуры внесли более 900 актов надзора, к ответственности привлечено свыше 1200 лиц, а в 2019 году ситуация сложилась подобным образом.