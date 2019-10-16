Как выбрать софт для онлайн-покера
В связи со стремительным развитием онлайн-покера, на рынке софта появилось множество всевозможных прикладных программ. Некоторые программы оказались невостребованными, и их поддержка была прекращена, другие были запрещены к использованию во время игры самими румами, а какие-то румы и вовсе не позволяют использовать одновременно с работой их клиента никакой покерный софт.
Но, тем не менее, в большинстве ведущих покер-румов использование определенного покерного софта возможно, и пренебрегать этой возможностью профессиональному игроку не следует, так как при грамотном использовании это может дать огромное преимущество.
Виды покерного софта
Прикладной покерный софт всегда отличался своим многообразием и многофункциональностью. Одни программы незаменимы при анализе конкретных игровых ситуаций, другие позволяют строить неэксплуатируемые стратегии, в каких-то можно оценить и проанализировать влияние ICM, а какие-то позволяют настроить внешний вид и интерфейс румов для удобного мультитейблинга.
Но статистический софт следует выделить отдельно.
Статистический софт
Статистический софт используется не только при принятии решений непосредственно во время игры, но и для анализа своей статистики и статистики оппонентов при работе над игрой. На данный момент актуальны следующие программы:
- H2N (Hand2Note);
- PT4 (PokerTracker 4);
- HM2 (Holdem Manager 2).
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Преимущества и недостатки
Несмотря на то, что все представленные программы выполняют одни и те же функции, они все же имеют некоторые отличия.
- PT4 и HM2 — это стабильный проверенный софт с многолетней историей. В этих программах удобно работать вне столов (продуманный интерфейс, удобные фильтры).
- Hand2Note — относительно молодой продукт, стремительно ворвавшийся на этот рынок. Данная программа выгодно отличается дополнительными инновационными функциями (наличие префлоп и постфлоп диаграмм, тепловые карты).
Выбор софта — это достаточно серьезное и ответственное решение, поэтому если вы еще не определились, советуем ознакомиться с функционалом, скачав бесплатные версии.