Как выбрать софт для онлайн-покера

В связи со стремительным развитием онлайн-покера, на рынке софта появилось множество всевозможных прикладных программ. Некоторые программы оказались невостребованными, и их поддержка была прекращена, другие были запрещены к использованию во время игры самими румами, а какие-то румы и вовсе не позволяют использовать одновременно с работой их клиента никакой покерный софт.

Но, тем не менее, в большинстве ведущих покер-румов использование определенного покерного софта возможно, и пренебрегать этой возможностью профессиональному игроку не следует, так как при грамотном использовании это может дать огромное преимущество.

Виды покерного софта

Прикладной покерный софт всегда отличался своим многообразием и многофункциональностью. Одни программы незаменимы при анализе конкретных игровых ситуаций, другие позволяют строить неэксплуатируемые стратегии, в каких-то можно оценить и проанализировать влияние ICM, а какие-то позволяют настроить внешний вид и интерфейс румов для удобного мультитейблинга.

Но статистический софт следует выделить отдельно.

Статистический софт

Статистический софт используется не только при принятии решений непосредственно во время игры, но и для анализа своей статистики и статистики оппонентов при работе над игрой. На данный момент актуальны следующие программы:

H2N (Hand2Note); PT4 (PokerTracker 4); HM2 (Holdem Manager 2).

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Преимущества и недостатки

Несмотря на то, что все представленные программы выполняют одни и те же функции, они все же имеют некоторые отличия.

PT4 и HM2 — это стабильный проверенный софт с многолетней историей. В этих программах удобно работать вне столов (продуманный интерфейс, удобные фильтры).

Hand2Note — относительно молодой продукт, стремительно ворвавшийся на этот рынок. Данная программа выгодно отличается дополнительными инновационными функциями (наличие префлоп и постфлоп диаграмм, тепловые карты).

Выбор софта — это достаточно серьезное и ответственное решение, поэтому если вы еще не определились, советуем ознакомиться с функционалом, скачав бесплатные версии.