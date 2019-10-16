Видеофакт. Хоккеист оршанского «Локомотива» обматерил болельщиков и показал трибунам неприличный жест

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Инцидент произошел на матче экстралиги «Б» «Авиатор» — «Локомотив» (0:5).

Игра выдалась на редкость грязной — арбитры выписали 89 минут штрафа. Кульминацией стала драка Артема Логунова и Олега Горошко. Бывший игрок минского «Динамо» Горошко уже на скамейке штрафников повздорил с болельщиками «Авиатора», показал трибунам неприличный жест и нецензурно выругался.

 

 

Успокоить жаждавшую расправы публику удалось после вмешательства милиции.
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Тэги: ХК Локомотив ХК Авиатор белорусский хоккей Персона: Олег Горошко Артем Логунов

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