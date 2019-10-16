В МВД назвали реальное количество наркозависимых в Беларуси — 88,5 тысячи

Реальное количество наркозависимых в Беларуси превышает официальные данные в семь раз, заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Геннадий Казакевич на пресс-конференции.

«Официальное количество наркозависимых, известных органам здравоохранения, составляет практически 12 тысяч человек. А реальное их число — 88,5 тысячи, — сказал он. — Причем исследования показывают, что это социально и экономически активные граждане, которые могли бы приносить пользу экономике страны».

По словам Казакевича, такая ситуация объясняется прежде всего тем, что наркозависимые, ставшие на учет, получают ряд ограничений, связанных с трудоустройством. «Кроме того, сама система государственной наркологии в стране нуждается в совершенствовании», — отметил он.

Поэтому МВД выступило с инициативой о создании центра длительной реабилитации для таких людей. Он открылся в сентябре на базе РНПЦ психического здоровья.