Ученые обнаружили затерянный город в джунглях Камбоджи
Древний город кхмерской империи Махендрапарват на протяжении веков был скрыт джунглями.
Это важное открытие, потому что он был первой столицей кхмерской империи, которая существовала с 9 по 15 века нашей эры, сообщает
Международная команда уточнила, что опубликованные данные были собраны благодаря воздушному лазерному сканированию. Группа исследователей нанесла на карту расширенную городскую сеть, которая датируется девятым веком, расположенную на плато Пном Кулен.
В рамках исследовательской работы, которая началась в 2012 году и продолжалась до 2017 года, команда смогла увидеть сквозь слои растительности и грязи тысячи ранее неизвестных объектов. Выяснилось, что городская сеть охватывает около 50 квадратных километров. Дамбы, стены водохранилища и ограждения храмов, кварталов, королевского дворца примыкали или совпадали с насыпными линейными элементами.
Кхмеры перенесли свой центр в Ангкор, возможно, из-за лучших условий для выращивания продуктов питания.