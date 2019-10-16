Ученые обнаружили затерянный город в джунглях Камбоджи

Древний город кхмерской империи Махендрапарват на протяжении веков был скрыт джунглями.

Это важное открытие, потому что он был первой столицей кхмерской империи, которая существовала с 9 по 15 века нашей эры, сообщает sciencealert.com .

Международная команда уточнила, что опубликованные данные были собраны благодаря воздушному лазерному сканированию. Группа исследователей нанесла на карту расширенную городскую сеть, которая датируется девятым веком, расположенную на плато Пном Кулен.

В рамках исследовательской работы, которая началась в 2012 году и продолжалась до 2017 года, команда смогла увидеть сквозь слои растительности и грязи тысячи ранее неизвестных объектов. Выяснилось, что городская сеть охватывает около 50 квадратных километров. Дамбы, стены водохранилища и ограждения храмов, кварталов, королевского дворца примыкали или совпадали с насыпными линейными элементами.

Кхмеры перенесли свой центр в Ангкор, возможно, из-за лучших условий для выращивания продуктов питания.