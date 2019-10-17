Нацполиция об убийстве Шеремета: очень долго готовилось, было задействовано много людей

«Результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно. По крайней мере, мы делаем для этого все возможное», — заявил заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

По его словам, среди дел, которые находятся на контроле президента Владимира Зеленского, дело Шеремета является приоритетным, пишет censor.net.ua .

«На самом деле это такое преступление, по которому можно будет писать и учебные пособия, и монографии. Если брать преступную составляющую, то образцовое… Проведена очень большая подготовительная работа. Не одно лицо задействовано, к тому же с большим опытом в подобных преступлениях», — отметил представитель Нацполиции.

На вопрос о мотивах убийства он заявил: «Если объединить все версии, которые озвучивались в СМИ, доля правды будет. Больше пока сказать не могу, чтобы не навредить расследованию».

По словам Цуцкиридзе, в состав следственно-оперативной группы включено еще несколько человек, ее руководитель остался прежний.

10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, Владимир Зеленский заявил: «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву».

«Я хочу, чтобы мы завершили это дело. Я воспринимаю ваш вопрос, но я не занимался этим вопросом два года. То есть я не воспринимаю эти сроки на свой счет. Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этот результат. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда все это закончится», — призвал Зеленский.

«Я знаю немножечко больше, но не настолько больше, как вам кажется, — отметил он. — Но как можно больше коммуницировать по поводу Павла Шеремета, если я вам говорю: я знаю, надо немножечко подождать? Мне больше вам нечего сказать».

«Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство [МВД]», — сообщил Зеленский.

Срок расследования дела он не назвал. «Но я очень хочу вас попросить, что, когда будет результат, вы согласитесь тогда, потому что я сейчас вижу несогласие с моим ответом, что я был прав, что вам не сказал о сроках. Договорились?» — сказал президент, обращаясь к журналистке, задавшей вопрос.

Он подчеркнул, что результат расследования не будет его заслугой. «Я просто помогаю МВД, помогаю нашим гражданам получить этот результат», — отметил Зеленский.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». 20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».