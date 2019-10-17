От США до Японии: ночью не работал YouTube

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Сегодня ночью у популярного во всем мире видеохостинге YouTube произошли проблемы в работе. Об этом заявили пользователи многих стран мира.

Фото pixabay.com

Свои жалобы они разместили на портале Downdetector, пишет gazeta.ru.

Как отмечается, сервис не работал или работал некорректно в Болгарии, Великобритании, Германии, России, Румынии, США, Франции и Японии.

О сбое стало известно около трех часов ночи по минскому времени.

Ранее сообщалось, что белорус Влад Бумага занял второе место среди русскоязычных YouTube-блогеров в рейтинге, составленном экспертами Brand Analytics.
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Тэги: YouTube

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