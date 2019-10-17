В Барселоне обострились столкновения — в ход пошли коктейли Молотова

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Ночь в Барселоне выдалась горячей. Столкновения между сторонниками независимости и правоохранителями в очередной раз обострились.

Протесты по всему региону идут уже третий день. Они начались после решения Верховного суда осудить каталонских политиков в связи с референдумом о независимости в 2017-м, который власти королевства признали незаконным (их отправили за решетку на срок от 9 до 13 лет).

Более серьезными действия «хулиганов» стали после ареста накануне 51 демонстранта. Полиция говорит, что протестующие используют коктейли Молотова.

Сторонники независимости Каталонии в понедельник заблокировали аэропорт, а во вторник — железнодорожные пути.

Каталонские политики, а также осужденные лидеры призвали протестующих прекратить насилие.

Правительство Испании, по словам и.о. премьера Педро Санчеса, готово действовать решительно, пишет Би-би-си.
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Тэги: протесты в Каталонии Каталония Город: Барселона

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