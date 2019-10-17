Школьница «заминировала» гомельскую девятиэтажку

Полсотни человек было эвакуировано из четырехподъездного многоквартирного дома на улице Евремова в Гомеле.

Поводом для переполоха стал звонок неизвестной девушки в одну из квартир девятиэтажки с тревожным предупреждением: дом заминирован. Жительница сразу же позвонила в милицию.

На предполагаемое место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб. Проверив все подъезды, саперная группа взрывного устройства не обнаружила.

За это время правоохранители смогли установить личность звонившей. Ею оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Девочка взяла телефон у подруги, набрала случайный номер и сообщила о бомбе, сообщили в милиции гомельского региона.