СК просит помочь в расследовании ДТП с маршруткой под Ошмянами
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в расследовании которого очевидцев просит помочь Следственный комитет, произошло десятого октября.
Как пиcали
В СК отметили, что против водителя маршрутки открыто уголовное производство. Одной из рассматриваемых версий является нарушение правил обгона.
Следователи обращаются к очевидцам указанной аварии с просьбой сообщить подробности (тел. +375 152 724040).