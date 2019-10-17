СК просит помочь в расследовании ДТП с маршруткой под Ошмянами

/ Происшествия
Просмотров: 220

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в расследовании которого очевидцев просит помочь Следственный комитет, произошло десятого октября.

Как пиcали Naviny.by, днем на трассе Минск — Ошмяны — граница Литвы возле деревни Огородники микроавтобус «Мерседес», совершая обгон, выехал на встречку, где врезался в «Рено». В результате происшествия микроавтобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В СК отметили, что против водителя маршрутки открыто уголовное производство. Одной из рассматриваемых версий является нарушение правил обгона.

Следователи обращаются к очевидцам указанной аварии с просьбой сообщить подробности (тел. +375 152 724040).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП маршрутка Город: Ошмяны

Другие материалы на эту тему:

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника