СК просит помочь в расследовании ДТП с маршруткой под Ошмянами

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в расследовании которого очевидцев просит помочь Следственный комитет, произошло десятого октября.

Как пиcали Naviny.by , днем на трассе Минск — Ошмяны — граница Литвы возле деревни Огородники микроавтобус «Мерседес», совершая обгон, выехал на встречку, где врезался в «Рено». В результате происшествия микроавтобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В СК отметили, что против водителя маршрутки открыто уголовное производство. Одной из рассматриваемых версий является нарушение правил обгона.

Следователи обращаются к очевидцам указанной аварии с просьбой сообщить подробности (тел. +375 152 724040).