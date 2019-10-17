Бабье лето продолжается: сегодня в Беларуси до +22°С

Днем погоду в четверг, 17 октября, будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в северных регионах пройдут дожди).

Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Максимальная температура воздуха +13..+19°С (в юго-восточных районах +20..+22°С).

В столице дождь не прогнозируется. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

утром +11..+13°С;

днем +15..+17°С;

вечером +11..+13°С.