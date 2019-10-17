Бабье лето продолжается: сегодня в Беларуси до +22°С
Днем погоду в четверг, 17 октября, будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в северных регионах пройдут дожди).
Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Максимальная температура воздуха +13..+19°С (в юго-восточных районах +20..+22°С).
В столице дождь не прогнозируется. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха:
- утром +11..+13°С;
- днем +15..+17°С;
- вечером +11..+13°С.
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