Бабье лето продолжается: сегодня в Беларуси до +22°С

/ Общество
Просмотров: 75

Днем погоду в четверг, 17 октября, будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в северных регионах пройдут дожди).

Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Максимальная температура воздуха +13..+19°С (в юго-восточных районах +20..+22°С).

В столице дождь не прогнозируется. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

  • утром +11..+13°С;
  • днем +15..+17°С;
  • вечером +11..+13°С.

Ранее Naviny.by писали, что в Беларуси на протяжении четырех дней подряд обновлялись температурные рекорды. В частности, в Минске 16 октября был побит рекорд дня, державшийся с 1907 года, — плюс 20,2 градуса против 20.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском