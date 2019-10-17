ЕС пока не выполнил внутренние процедуры для подписания визового соглашения с Беларусью

Евросоюз пока не выполнил все внутренние процедуры и формальности, связанные с подписанием соглашения об облегчении визового режима с Беларусью.

Как заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью представителям пяти негосударственных СМИ, «наша совесть чиста — мы готовы подписывать эти соглашения, мы готовы сделать так, чтобы для наших граждан визы стоили не 60 евро (с принятием нового таможенного кодекса ЕС — 80 евро), а 35 евро».

В настоящее время Минск ждет ответа от европейских партнеров. «Вроде бы, там тоже все идет поступательно, процедура запущена. Но, к сожалению, в силу огромной бюрократии в Европейском союзе там надо досогласовать ряд технических моментов, которые, к сожалению, задерживают этот процесс», — сообщил он.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года.

В представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН ранее разъясняли, что независимо от даты заключения визового соглашения между Беларусью и ЕС, после его вступления в силу стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро.

Комментируя изменения, внесенные в Визовый кодекс ЕС, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

6 августа премьер-министр Сергей Румас на встрече с Викторин заявил, что правительство рассчитывает на подписание с ЕС соглашения об упрощении визового режима осенью. «Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось», — сказал Румас.

19 сентября новый глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель в интервью БелаПАН заявил, что Евросоюз стремится завершить внутренние процедуры по соглашению об упрощении визового режима как можно скорее.

«Думаю, что точная дата — это вопрос на миллион долларов, — пошутил он. — Прежде всего, я хочу сказать, что мы очень рады тому, что весной этого года смогли завершить переговоры по тексту соглашения. Сейчас со стороны ЕС проходят внутренние процедуры согласования».

По словам Шубеля, согласование внутри европейских институтов завершено, сейчас ведется работа с государствами-членами ЕС. Дипломат также отметил, что соглашение будет заключено, как только стороны завершат все внутренние процедуры. Через два месяца после заключения документ вступит в силу. «Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Мы все усердно над этим работаем», — подчеркнул Шубель.

Александр Лукашенко одобрил подписание Беларусью соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС 20 сентября.