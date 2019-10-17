Власти завалили задачу по диверсификации экспорта

Беларуси еще далеко от выполнения задачи по диверсификации экспорта в равных долях между странами Евразийского экономического союза, Евросоюза и государствами «дальней дуги».

Как заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью пяти независимым СМИ, отвечая на вопрос, есть ли у правительства запасной план на тот случай, если из-за политических разногласий Москва, от которой сильно зависит белорусская экономика, использует экономические методы воздействия, «действительно, мы в экономическом плане зависим от России, это много раз признавалось».

Однако, считает министр, не в интересах России сделать так, чтобы «Беларусь оказалась на грани экономического краха. Да, между нами существуют определенные текущие актуальные проблемы, но важно, что поддерживается диалог по этим вопросам, предпринимаются попытки разрешить эти проблемы, найти компромиссные взаимоприемлемые варианты».

«Что касается гипотетического предположения, если вдруг случится такая ситуация, есть ли «план Б», то, я думаю, что руководство любого государства должно думать о возможных вариантах, когда может затормозиться развитие экономики, — добавил глава МИД. — На нашей памяти — финансовый кризис 2008 года и позже. Мы видим, что зависимость от одного источника не способствует тому, чтобы государство нормально выходило из подобного рода мировых финансово-экономических кризисов. Именно поэтому и было принято на каком-то этапе соответствующее решение руководством государства о том, чтобы уйти от монозависимости и диверсифицировать нашу экономику, внешнеэкономическую деятельность».

Макей напомнил, что перед Беларусью стоит задача распределить экспорт по формуле трех третей между рынками ЕАЭС, ЕС и «странами дальней дуги», однако, несмотря на определенные успехи, «до этой цели еще надо шагать и шагать, надо предпринять много усилий, чтобы достичь этой цели». По его словам, МИД и другие министерства «работают над выполнением этой задачи».

Он отметил, что 15 октября вопросы развития экспорта обсуждались президиумом Совета министров. «Задача в том, чтобы уйти от зависимости от одной страны и наладить нормальные сбалансированные отношения и с другими направлениями. Чем мы сейчас и занимаемся, развивая отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и другими государствами, которые являются дружественными для нас, которые открывают двери для Беларуси», — подчеркнул Макей.