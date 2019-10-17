Макей: «Не надо давить на Беларусь в вопросе отмены смертной казни»

Не нужно заставлять Беларусь принимать политическое решение по отмене смертной казни, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

По его словам, «любое политическое решение может быть принято, однако любой политик должен соизмерять последствия того или иного решения с настроениями и состоянием общества».

Макей напомнил во время интервью пяти независимым СМИ, что на референдуме 1996 года подавляющее число проголосовавших выступило за сохранение смертной казни.

«И сейчас если проводить референдум, я думаю, большинство граждан высказалось бы за сохранение смертной казни, о чем говорят, кстати, даже независимые опросы, в том числе — проведенные с участием Европейского союза», — сказал он.

На реплику о том, что большинство европейских стран отменили смертную казнь политическим решением, а не через референдум, Макей ответил: «Я могу привести вам массу примеров из своих встреч на различных уровнях с представителями, в том числе европейских стран, которые высказывают сожаление в связи с той ситуацией, которая существует в их странах относительно смертной казни».

«Легко говорить, почему бы не принять политическое решение, — добавил министр. — Но когда мы в наших беседах с представителями того же самого Европейского союза говорим, почему вы по Беларуси не можете принять политическое решение, слышим в ответ: «Ну, у нас же есть общественное мнение, нас средства массовой информации не так поймут, потому что Беларусь в общественном мнении выглядит негативно». Когда тебя не касается, легко говорить о том, что можно принять то или иное политическое решение. Почему-то наши партнеры не готовы принять какое-то политическое решение в отношении Беларуси, а нас заставляют это делать. Не только по смертной казни, но и по некоторым другим вопросам. Мы тоже должны учитывать настроения общества, людей».

По мнению Макея, общество необходимо подвести к принятию отмены смертной казни, следует взвесить все за и против. Двигаться по пути к отмене смертной казни, считает он, нужно «очень аккуратно, осторожно, стремясь изменить и менталитет наших людей, и настроения в обществе».

«Мне кажется, что рано или поздно это произойдет, но не надо давить на то, чтобы Беларусь приняла какое-то политическое решение», — подчеркнул министр.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек, еще двое ожидают исполнения смертного приговора.

Накануне Всемирного дня против смертной казни, который отмечался 10 октября, Евросоюз и Совет Европы в очередной раз призвали Беларусь «отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством».